İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Yüzde 90'a Ulaştı

İstanbul'da haftanın son gününde trafik yüzde 90'a ulaştı

İSTANBUL - İstanbul'da haftanın son mesai günü bitiminde trafikte yoğunluk yaşanıyor. E5 Karayolu Kadıköy ve Beylikdüzü istikametlerinde trafik yüzde 90'a ulaştı.

İstanbul'da haftanın Avrupa Yakası'nda, mesai saatinin bitimi ve kentte aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor. Beylikdüzü ve Yenibosna'da Avrupa ve Anadolu yönlerine doğru trafik yoğunluğu yaşanıyor. Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, İBB trafik uygulamasında trafiğin 18.30 itibariyle yüzde 90'a ulaştığı görüldü.