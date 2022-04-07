İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı İstanbul'da akşam iş çıkış saatlerinde yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu yaşandı.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

İSTANBUL - İstanbul'da akşam iş çıkış saatlerinde yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu yaşandı. Birçok noktada araçlar adım adım ilerlerken İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, yoğunluk yüzde 80'e ulaştı.

Meteoroloji, İstanbul için uyarılarda bulunmasının ardından akşam saatlerinde yağış etkili oldu. Öğleden sonra başlayan yağmur yağışı Anadolu Yakası'nda etkili oldu. Göztepe D-100 Karayolu'nda yağışın etkisiyle trafik yoğunluğu oluştu. İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre trafik yüzde 80 olarak ölçüldü.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Metin Başar - 3. Sayfa

3. Sayfa, Yerel, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title