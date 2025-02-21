İstanbul'da Trafik Magandası Drift Attı, Cezası 49 Bin TL

İstanbul Esenyurt'ta bir trafik magandası, kar yağışının ardından dakikalar boyunca drift atarak o anları kayda aldı. Polis ekiplerince yakalanan şahıs sosyal medyadan, "Evi basıp beni buldular dostlar, harbiden elendim" paylaşımında bulundu.

Olay, dün Esenyurt Aşık Veysel Mahallesi'nde yaşandı. Kar yağışının ardından bir trafik magandası, aracıyla dakikalarca drift attı. Trafik güvenliğini hiçe sayan şahıs, yaşanan o anları da cep telefonuyla kayda aldı. Esenyurt Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri ise plaka bilgilerinden şahsı tespit ederken, kendisine 49 bin 552 TL para cezası uyguladı. Sürücünün ehliyetine 60 gün el konulduğu, aracının da 2 ay boyunca trafikten men edildiği öğrenildi. Trafik magandası ise yakalandığını sosyal medya hesabından, "Evi basıp beni buldular dostlar, harbiden elendim" notuyla duyurdu. Şahsın drift attığı anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı. - İSTANBUL