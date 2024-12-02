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İstanbul'da Trafik Magandaları Kazaya Neden Oldu

İstanbul'da Trafik Magandaları Kazaya Neden Oldu
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Arnavutköy'de makas atarak seyir eden iki sürücü, başka bir aracın kaza yapmasına sebep oldu. Kaza anı araç kamerasıyla kaydedilirken, şans eseri yaralanan olmadı.

İstanbul Arnavutköy'de makas atarak seyir eden iki trafik magandası, yolda giden başka bir sürücünün kaza yapmasına neden oldu. Kaza anı araç kamerası tarafından böyle görüntülendi.

Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde makas atarak ilerleyen 2 maganda, yolda seyir halinde olan başka bir aracın kaza yapmasına neden oldu. Araçların arasından hızla makas atarak giden 2 araç sürücüsü, yolda ilerleyen başka bir araç sürücüsünün refüje düşerek kazaya karışmasına neden oldu. Kaza anı araç kamerası tarafından kaydedilirken, şans eseri herhangi yaralanan olmadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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