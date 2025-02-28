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İstanbul'da Trafik Kazası: Bir Polis Memuru Yaralandı

İstanbul'da Trafik Kazası: Bir Polis Memuru Yaralandı
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İstanbul Arnavutköy'de meydana gelen trafik kazasında bir polis memuru yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul Arnavutköy'de meydana gelen trafik kazasında bir polis memuru yaralandı. Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kaza, saat 22.30 sıralarında İstanbul Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde aracıyla seyir halindeki polis memuru Sinem B., arkasından süratle gelen bir otomobilin çarpması sonucu cadde üzerinde park halindeki bir kamyonete çarptı. Kamyonet ise önünde park halindeki 2 aracın üzerine çıktı. Sinem B.'nin aracına çarpan otomobil sürücüsü, park halindeki 2 araca daha çarparak durabildi. Polis memuru aracında sıkışarak yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaza anı ise caddedeki iş yerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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