İstanbul'da Trafik Kazası: 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde annesiyle yolda yürüyen 5 yaşındaki Ömer G.'ye çarparak ölümüne neden olan 16 yaşındaki M.F.Ö., 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaza, 9 Ekim günü Sancaktepe Yunus Emre Mahallesi İskenderpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre annesi Neriman G. ile yolda yürüyen Ömer G.'ye (5), 16 yaşındaki M.F.Ö. idaresindeki otomobil çarptı. Ömer G., kaza nedeniyle otomobil ve park halindeki araç arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan anne Neriman G. yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, Ömer G. olay yerinde hayatını kaybetti. Babasının aracını izinsiz olarak aldığı iddia edilen M.F.Ö. ise ifadesi alınmak üzere Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü. M.F.Ö., Adliyeye sevk edilen M.F.Ö., çıkarıldığı mahkemece 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL