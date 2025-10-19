Haberler

İstanbul'da Trafik Kavgası Dehşeti: Küçük Çocuk Gözleriyle Şahit Oldu

İstanbul'da Trafik Kavgası Dehşeti: Küçük Çocuk Gözleriyle Şahit Oldu
Güncelleme:
Başakşehir'de iki sürücü arasındaki tartışma, motosiklet sürücüsünün çocuğunun önünde kavgaya dönüştü. Olay vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde trafikte iki sürücü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Motosiklet sürücüsünün yanında bulunan küçük çocuğun gözleri önünde yaşanan kavga, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, 14 Ekim sabahı saat 08.30 sıralarında Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi 50. Yıl Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosiklet sürücüsü caddede seyir halindeyken önünde ani fren yapan hafif ticari aracın sürücüsüne, "Neden sinyal vermiyorsun" diyerek tepki gösterdi. Taraflar arasında büyüyen tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Motosikletliye küçük çocuğunun önünde saldırdı

Kavga sırasında, hafif ticari araç sürücüsü, motosikletli babaya yanında bulunan küçük çocuğun gözleri önünde saldırdı. Taraflar birbirlerine tekme, yumruk ve kaskla vururken, çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmakta güçlük çekti. Yaşanan kavga anları, olay yerinde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
