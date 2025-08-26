İstanbul'da Trafik Güvenliğini Tehlikeye Atan 3 Kişi Yakalandı

İstanbul'da Trafik Güvenliğini Tehlikeye Atan 3 Kişi Yakalandı
İstanbul'da tehlikeli hareketler yapan 3 şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı ve toplamda 11 bin 916 TL idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 21-22 Ağustos 2025 tarihlerinde Zeytinburnu ve Esenler ilçelerinde araç sürücülerinin trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü belirledi. Harekete geçen ekipler plaka bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen M.A.O.(51), Y.Ö.(32) ve R.S.(24) isimli şahısları yakaladı. Şahıslara "Trafikte belirtilen zorunluluklara uymamak, Gereksiz ani yavaşlamak, Duraklamak, Taşıt yolu üzerinde duraklamak, Yayanın trafiği aksatacak hareketlerde bulunması, Saygısızca araç kullanmak maddelerinden toplamda 11 bin 916 TL idari para cezası uygulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
