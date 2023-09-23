İstanbul'da trafik denetiminde 14 suçtan aranan şüpheli yakalandı

İstanbul'da gerçekleştirilen jandarma trafik denetiminde, aranan 14 suçtan şüpheli yakalandı. Şüphelinin kimlik kontrolü sırasında sahte belge kullanma ve bilişim dolandırıcılığı gibi suçlardan arandığı tespit edildi.

İstanbul'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği trafik denetiminde 14 suçtan aranan şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe gişelerindeki trafik denetiminde çok sayıda yolcunun bulunduğu bir aracı durdurdu.

Kimlik kontrolü esnasında yolculardan yanında belge bulundurmadığını ve TC kimlik numarasını da bilmediğini ifade eden bir kişinin hareketleri şüphe çekti.

Araçtan indirilerek Jandarma Akıllı Devriye Uygulaması (JADU) ile fotoğrafı çekilen şüphelinin kamera sorgusu yapıldı. Sorgulamada şüphelinin, "resmi belgede sahtecilik", "bilişim dolandırıcılığı", "cinsel taciz" ve "yaralama" gibi 14 suçtan aranan V.D. olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan V.D, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.