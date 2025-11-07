Haberler

İstanbul'da Trafiği Tehdit Eden Tehlikeli Yarış Anbean Kaydedildi

Güncelleme:
İstanbul TEM Otoyolu'nda iki otomobilin yoğun trafikte makas atarak ilerlemesi, bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sürücülerin tehlikeli manevraları nedeniyle diğer araçlar zor anlar yaşadı. Polis, görüntüleri inceleyerek sürücülerin tespit edilmesi için çalışmalara başladı.

İstanbul TEM Otoyolu Başakşehir mevkiinde iki otomobil, yoğun trafikte ardı ardına makas atarak ilerledi. Trafiği tehlikeye atan sürücülerin o anları, başka bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde TEM Otoyolu Başakşehir mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki otomobil sürücüsü otoyolda seyir halindeyken diğer araçların arasından makas atarak ilerlemeye başladı. Sürücülerin tehlikeli manevraları nedeniyle trafikteki diğer araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Görüntülerde, iki otomobilin art arda yüksek hızla şerit değiştirdiği, diğer araçların arasından geçerek trafiği tehlikeye attığı anlar yer aldı. Tehlikeli yolculuk, arkadan gelen bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Polis ekiplerinin görüntüleri incelemeye aldığı, sürücülerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
