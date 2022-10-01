İstanbul'da 'torbacı' operasyonu: 293 şüpheli tutuklandı 3. Sayfa Haberleri İstanbul'da 'torbacı' operasyonu: 293 şüpheli tutuklandı "Kökünü Kurutma" operasyonunda yakalanan 293 sokak torbacısı tutuklandı İstanbul'da 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen 'Kökünü kurutma' operasyonunda gözaltına alınan 367 şüpheliden 293'ü... İstanbul'da 'torbacı' operasyonu: 293 şüpheli tutuklandı "Kökünü Kurutma" operasyonunda yakalanan 293 sokak torbacısı tutuklandı İSTANBUL - İstanbul'da 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen 'Kökünü kurutma' operasyonunda gözaltına alınan 367 şüpheliden 293'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, 'Torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 32 ilçede eş zamanlı 'Kökünü Kurutma' operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında 367 şüpheli şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Burada yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 367 şüpheliden 293'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman İstanbul 3. Sayfa Haberler

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