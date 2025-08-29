İstanbul'da Tır Sürücüsünde Uyuşturucu Madde Bulundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da jandarma aracına çarpan tırın sürücüsünün gözaltına alındığını ve tırda uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı. Olayda yaralanan jandarma ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul gişelerinde jandarma aracına çarpan tır sürücüsünün gözaltına alındığını ve yapılan aramada tırda uyuşturucu bulunduğunu açıkladı.

Olay, İstanbul Çekmeköy'de Hüseyinli gişelerinde meydana geldi. Bir tır sürücüsü hızını alamayıp gişelerdeki jandarma aracına çarpmıştı. Tır şoförünün gözaltına alındığı, tırda yapılan aramalar sonucu uyuşturucu madde bulunduğu ve tır şoförünün de kan tahlilinde bir miktar uyuşturucuya rastlandığı açıklandı.

Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Çekmeköy'de Hüseyinli gişelerine ve otoyol jandarma aracımıza çarpan tır ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda; tır şoförü Y.Ö. gözaltına alınmış, tırda yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde bulunmuş, tır şoförünün yapılan tahlilinde ise madde tespit edilmiştir. Kazada yaralanan Uzman Jandarma Kademeli Çavuş Hasan Doğan ve Uzman Çavuş Mustafa Karahaliloğlu ile yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Trafik bir yaşam alanıdır; direksiyon başına geçen herkesin sorumluluğu büyüktür. Ülkemizde trafik kültürünü yerleştirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." - ANKARA

