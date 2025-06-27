İstanbul'da Ticari Sırlar İfşa Eden Şebekeye Operasyon

İstanbul merkezli 7 ilde ticari sırları, özel ve gizli kalması gereken ithalat ve ihracat verilerini para karşılığı verdiği tespit edilen gümrük müdürlüğü çalışanları ile bu verileri alarak sosyal medya ve internet siteleri üzerinden satanlara operasyon düzenlendi. Operasyonda, 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "siyasal ve askeri casusluk" soruşturmaları kapsamında Ticaret Bakanlığı müfettişleri ile ortak çalışma yürütüldü. Yapılan çalışmalarda, Ticaret Bakanlığı'nın kullandığı sistemler üzerinde, "ticari sır olarak nitelendirilen, özel ve gizli kalması gereken ithalat ve ihracat verilerini üçüncü şahıslara para karşılığı verdiği tespit edilen gümrük müdürlüğü çalışanları ile bu verileri alarak sosyal medya ve internet siteleri üzerinden satan" 10 şüpheli tespit edildi. Polis ekipleri harekete geçerek operasyon için düğmeye bastı. Tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 7 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda, belirlenen 10 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise, çok sayıda dijital materyal, doküman ve belge ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL