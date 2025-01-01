Üye Girişi
Haberler
Saldırı sonrası ABD'de olağanüstü hal
ABD'de OHAL ilan edildi, asker sokakta
Karadağ'da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı
ABD'nin ardından bir ülkede daha katliam: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu
Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu
Küçücük çocuğu öldürüp cesedini yol kenarına attılar
Küçücük çocuğu öldürüp cesedini yol kenarına attılar

İstanbul'da Ters Yöne Giren Otomobil Motosikletli Gençle Çarpıştı

İstanbul'da Ters Yöne Giren Otomobil Motosikletli Gençle Çarpıştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şişli'de meydana gelen kazada, ters yöne giren otomobil motosiklete çarptı. Motosikletli genç ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Şişli'de ters yöne giren otomobil, motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletli genç aracın altında sürüklenerek ağır yaralandı.

Kaza, Şişli Darülaceze Caddesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Yılmaz K. idaresindeki Mercedes marka 34 NU 0470 plakalı otomobil, ters yöne girerek seyir halindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu ve aracın altında yaklaşık 100 metre sürüklendi. Otomobil, refüjdeki bir aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Yılmaz K., kazanın ardından uzun süre aracından inmedi. Yakınlarının olay yerine gelmesinin ardından araçtan inen sürücü, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle trafikte uzun süre aksama yaşandı. Otomobil ve motosiklet çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Zelenskiy, Trump'a resti çekti: Barış kılıçla sağlanır
img

Yılbaşı gecesinde "pes" dedirten olay! Yanındaki kadını bile bıraktı
img

ABD'nin ardından bir ülkede daha katliam: Çok sayıda ölü ve yaralı var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komedyenden skandal sözler: Kadın teröristler görmek beni gururlandırıyor
"Kadın teröristler görmek beni gururlandırıyor"
Filistin, Al Jazeera'nin yayınlarını durdurdu
Filistin yönetiminden çok konuşulacak "Al Jazeera" hamlesi
ABD'deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor
Saldırganın kimliği açıklandı, tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor
ABD'den Türkiye'yi hedef alan İran'a uyarı: Karşınıza alamazsınız
ABD'den Türkiye'yi hedef alan İran'a uyarı: Karşınıza alamazsınız
TRT yayın haklarını satın aldı: Maçlar şifresiz yayınlanacak
TRT yayın haklarını satın aldı: Maçlar şifresiz yayınlanacak
Suriye'nin yeni lideri Şara, PKK ile ilk kez görüştü
Suriye'nin yeni lideri, PKK ile ilk kez görüştü

Son Dakika Haberleri

Bugün kandil mi? 2 Ocak Perşembe bu gece kandil mi, ne kandili? Reckol neden tutuklandı? Reckol hapse mi girdi, suçu ne? Bayhan Gassal'da mı oynayacak, rolü ne olacak? 2 Ocak kandil mi, ne kandili? (Perşembe akşamı Regaip Kandili mi?) Hull City Middlesbrough CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Hull City Middlesbrough maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Brentford Arsenal CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Brentford Arsenal maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Ford İsrail paylaşımı nedir, Twitter (X) hesabı hacklendi mi? 2 Ocak Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? 2 Ocak Perşembe yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? İstanbul İSKİ su kesintisi! 1-2 Ocak Ümraniye, Küçükçekmece, Bağcılar su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Manavgat, Muratpaşa, Serik 1-2 Ocak Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.