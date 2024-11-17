Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da Terör Propagandası Yapan Şahıslar Yakalandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Bağcılar'da terör propagandası yaparak çöp konteynırlarını yakan şahıslar, polis operasyonuyla gözaltına alındı. Şüphelilerin molotofla eylem gerçekleştirdiği belirlendi.

Terör propagandası yapan şahıslar yakalandı

İSTANBUL - İstanbul Bağcılar'da terör propagandası yaparak ellerinde molotofla çöp konteynırlarını yakan şahıslar gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bağcılar ilçesi Demirkapı Mahallesinde16.11.2024 tarihi saat 21.00 sıralarında terör propagandası yapıldığı tespit edildi. Polis ekipleri operasyon için harekete geçti. Şüpheli şahısların slogan atarak çöp konteynırlarını yaktığı, ellerinde molotof olduğu görüldü. Yasadışı eylemi yaptığı belirlenen F.İ.isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslara ait dijital materyallere ve 1 adet balistik yeleğe el konuldu.

İstanbul'da Terör Propagandası Yapan Şahıslar Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İstifası an meselesi olan Cemal Enginyurt CHP'ye geçebilir

İşte istifası an meselesi olan Cemal Enginyurt'un yeni partisi

 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş

İsrail Cumhurbaşkanı'nın Azerbaycan ziyaretine Türkiye'den izin çıkmamış

 Alkollü içecekler sektörü radara girdi! Onlarca firmaya vergi cezası yolda

Bir sektör daha radara girdi! Onlarca firmaya vergi cezası yolda
Ziraat Bankası'ndan CHP'li vekilin 1 milyar TL'lik logo değişimi iddiasına yanıt

"1 milyar liraya tek bir logo" iddiasına bankadan yanıt var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İsrail Belçika maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) İsrail Belçika geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? İtalya Fransa maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) İtalya Fransa geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? İtalya Fransa CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 17 Kasım İtalya Fransa maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? İsrail Belçika CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 17 Kasım İsrail Belçika maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? MasterChef kim elendi? 17 Kasım Pazar MasterChef'te bu akşam kim elendi? Uzak Şehir oyuncuları kimdir? Serdar Tunagür kimdir? Terörist Serdar Tunagür yakalandı mı? Nihat Zeybekci Atatürk sözleri ne, Atatürk' ne dedi (AK Parti)? Teşkilat 121. bölüm fragmanı yayınladı mı? Teşkilat 120. bölüm tek parça full HD izle! Teşkilat CANLI izle! TRT 120. bölüm Teşkilat yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Teşkilat yeni fragmanı yayınlandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.