İstanbul'da Terör Propagandası Yapan Şahıslar Yakalandı

Terör propagandası yapan şahıslar yakalandı

İSTANBUL - İstanbul Bağcılar'da terör propagandası yaparak ellerinde molotofla çöp konteynırlarını yakan şahıslar gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bağcılar ilçesi Demirkapı Mahallesinde16.11.2024 tarihi saat 21.00 sıralarında terör propagandası yapıldığı tespit edildi. Polis ekipleri operasyon için harekete geçti. Şüpheli şahısların slogan atarak çöp konteynırlarını yaktığı, ellerinde molotof olduğu görüldü. Yasadışı eylemi yaptığı belirlenen F.İ.isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslara ait dijital materyallere ve 1 adet balistik yeleğe el konuldu.