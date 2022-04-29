İstanbul'da 'terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma' suçundan gözaltına alınan İBB çalışanı Şafak D. tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe...
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İstanbul'da 'terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma' suçundan gözaltına alınan İBB çalışanı Şafak D. tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da 'terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma' suçundan gözaltına alınan İBB çalışanı Şafak D. tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. - İSTANBUL
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