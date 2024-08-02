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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

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İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü DEAŞ'a bağlantılı oldukları tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 15 adrese düzenlenen baskında 11 şahıs yakalandı, diğer 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen soruşturma kapsamında DEAŞ çatışma bölgelerinde bulunan ve silahlı terör örgütleriyle bağlantılı oldukları tespit edilen yabancı uyruklu 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul'un 7 ilçesindeki 15 adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon çerçevesinde adresleri tespit edilen 15 şahıstan 11'i yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon İstanbul 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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