İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün güncel propaganda faaliyetlerini yürüten ve örgütsel haberleşmelerin...
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün güncel propaganda faaliyetlerini yürüten ve örgütsel haberleşmelerin sağlandığı uygulamaları kullandığı iddia edilen 21 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün güncel propaganda faaliyetlerini yürüten ve örgütsel haberleşmelerin sağlandığı uygulamaları kullandığı iddia edilen 21 şüphelinin yakalandığı bildirildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa