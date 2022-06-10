İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı - Haberler

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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İstanbul'un 9 ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli yakalandı.

İstanbul'un 9 ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri yeni bir çalışma başlattı. Suriye ve Irak gibi çatışma bölgeleriyle iltisaklı kişilerin halihazırda o bölgelerde bulunan örgüte yardımcı olan kişiler ile irtibatlı olup, Türkiye açısından tehdit oluşturdukları değerlendirilen ve çatışma bölgelerine geçiş arayışındaki DEAŞ yanlısı kişilere yönelik bu sabah saatlerinde 9 ilçede 11 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonlarda 13 kişi "şüpheli" sıfatıyla gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildiği öğrenildi. İstanbul TEM birimlerinin elinde olduğu iddia edilen kanıtlar, yakalanan şüphelilerin yakın coğrafyadaki çatışmalı bölgelerde faaliyet gösteren DEAŞ üyeleri ile irtibatlarını ve şiddet eylemleri için geçiş arayışında olduklarını işaret ediyor. Terör polisince gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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