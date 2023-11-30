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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı

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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak faaliyet yürüten şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalarda polis, ülke için tehlike oluşturdukları değerlendirilen "yabancı terörist savaşçı" diye nitelendirilen şüphelilerin yakalanması için 11 ilçede belirlenen 14 adrese operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 9 yabancı uyruklu şüpheli emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü İstanbul Güvenlik Terör Operasyon 3. Sayfa Güncel Haberler

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