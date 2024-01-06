İstanbul'da terör örgütleri ile bağlantılı 4 şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütleri ile bağlantılı firari kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, DHKP/C, DAEŞ, PKK ve TKİP terör örgütlerine yönelik yapılan çalışmalarda, söz konusu örgütlerin bünyesindeki faaliyetleri sonucu adli makamlarca "aranan" kişileri takibe aldı. Yürütülen soruşturma kapsamında aranan ve haklarında kesilmiş hapis cezası bulunan hükümlü örgüt üyelerine yönelik bu sabah operasyon başlatıldı. TEM Şube ve özel harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, adı geçen örgütlerle bağlantılı 4 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Bu kişilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramalar ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye de el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere TEM Şubeye götürüldü. Örgüt üyeleri ile ilgili başlatılan tahkikat işlemleri devam ediyor. - İSTANBUL