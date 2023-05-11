İstanbul'da terör örgütleri El Kaide ve DEAŞ'a operasyon: 12 gözaltı

İstanbul'da terör örgütleri El Kaide ve DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda yabancı uyruklu 12 kişi yakalandı. Kentin 9 ayrı ilçesinde 13 farklı adrese yapılan baskında çok sayıda örgütsel dokümana da el konuldu.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele ekipleri aşırı uç radikal terör örgütü DEAŞ ve El Kaide ile benzeri terör örgütlerine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda bazı yabancı uyruklu şahısların Suriye ve Irak gibi çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Emniyet güçleri, takibe alınan şüphelilerin yakalanması için bu sabaha karşı Özel Harekat timlerinin de desteğiyle operasyon düzenledi. İstanbul'da 9 ilçede 13 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda örgütlerle bağlantılı olduğu ileri sürülen 12 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. Çok sayıda dijital malzemeye de el konulurken, gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. - İSTANBUL