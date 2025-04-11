İstanbul'da Terör Operasyonu: PKK Yandaşları Yakalandı

İstanbul'da PKK yandaşlarına yönelik yürütülen operasyonda terör örgütü elebaşının posterini açan 3 şüpheli yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı ekipler, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün gençlik yapılanmasında faaliyet gösteren ve 5 Nisan günü Başakşehir'de örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açanları takibe aldı. Bölücü örgüt liderinin posterini asan ve havai fişek atarak korsan gösteri düzenleyen 3 şüphelinin yakalanması için bu sabah saatlerinde operasyon yapıldı. Başakşehir ilçesinde 3 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda söz konusu eyleme adı karışan 3 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Örgütün gençlik yapılanmasında yer aldıkları anlaşılan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, bu kişilere ait dijital materyallere de el konulduğu öğrenildi. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlılar, TEM Şubedeki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek. - İSTANBUL