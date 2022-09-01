Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da terör operasyonu: 11 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

- İstanbul'da terör operasyonu: 11 gözaltı İstanbul'un 8 ilçesinde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri iddia edilen 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

- İstanbul'da terör operasyonu: 11 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul'un 8 ilçesinde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri iddia edilen 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, PKK/KCK/-PYD/YPG silahlı terör örgütü faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesi yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü içerisinde faaliyet göstermiş olabilecekleri değerlendirilen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. İstanbul'un 8 ilçesindeki 15 adrese 27 Ağustos'ta eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda şüpheli şahıslara ait dijital materyaller, 225 bin lira, 5 bin 980 euro ve 620 dolar ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. 1 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 4 şüpheli hakkında ise sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title