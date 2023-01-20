Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da terör operasyonu: 10 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

İstanbul'da terör operasyonu: 10 gözaltı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ, El Kaide- HAD Terör Örgütleri ile irtibatlı olarak Türkiye'yi hedef alan eylemler yapabileceği değerlendirilen ve 'Yabancı Terörist Savaşçı' olduğu tespit edilen 10 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

İstanbul'da terör operasyonu: 10 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ, El Kaide- HAD Terör Örgütleri ile irtibatlı olarak Türkiye'yi hedef alan eylemler yapabileceği değerlendirilen ve 'Yabancı Terörist Savaşçı' olduğu tespit edilen 10 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet İstanbul 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title