İstanbul'da terör operasyonu: 10 gözaltı 3. Sayfa Haberleri İstanbul'da terör operasyonu: 10 gözaltı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ, El Kaide- HAD Terör Örgütleri ile irtibatlı olarak Türkiye'yi hedef alan eylemler yapabileceği değerlendirilen ve 'Yabancı Terörist Savaşçı' olduğu tespit edilen 10 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. İstanbul'da terör operasyonu: 10 gözaltı İSTANBUL - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ, El Kaide- HAD Terör Örgütleri ile irtibatlı olarak Türkiye'yi hedef alan eylemler yapabileceği değerlendirilen ve 'Yabancı Terörist Savaşçı' olduğu tespit edilen 10 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Cumhuriyet İstanbul 3. Sayfa Haberler

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