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İstanbul'da TEM Otoyolu'nda Yangın: Araç Alev Alev Yandı

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda Yangın: Araç Alev Alev Yandı
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İstanbul Başakşehir'de TEM Otoyolu yan yolunda seyir halindeki bir otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Araçtaki 4 kişi hemen tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

İstanbul'da TEM Otoyolu yan yolda seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Aracın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Başakşehir'de TEM Otoyolu yan yol Edirne istikametine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 CKR 054 plakalı otomobil seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Araçta bulunan 4 kişi hemen araçtan çıkarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. TEM Otoyolu yan yolda trafik bir süreliğine dururken, söndürme çalışmalarının ardından araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı.

Alev alev yanan araç, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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