İstanbul'da Telefon Hırsızlığı: Şüpheli Yakalandı

İş yerinin masasından telefon çalan şahıs kamerada

İSTANBUL - İstanbul Avcılar'da bir şüpheli, iş yerinin önünde masada duran telefonu çalarak uzaklaştı. Şikayet üzerine polisin yaptığı çalışmada şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 21 Eylül Cumartesi günü Avcılar Ambarlı Mahallesi'nde yaşandı. İş yerinde çalışan Cem Efe Ertürk, dükkana gelen müşteriyle ilgilenmek için içeri girdi. Bu sırada telefonunu bahçedeki masanın üzerinde bıraktı. Dükkanın önünden geçen Fırat B, isimli şahıs, masanın üzerindeki telefonu gördü ve telefonu alarak olay yerinden uzaklaştı. Durumu fark eden çalışanlar polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüpheliyi tespit etti. Tespit edilen şüpheli Fırat B, bulunduğu adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli ifadesinde çaldığı telefonu 1500 TL'ye bir telefoncuya sattığını itiraf etti. Bunun üzerine polis, telefon alım satımı yapan ve çalıntı telefonu satın alan S.B, isimli şahıs hakkında da 'suç eşyasının alınması'ndan işlem yaptı.

Öte yandan telefonu çalan Fırat B'nin hırsızlıktan birden çok suç kaydının olduğu ve kesinleşmiş 13 yıl 4 ay cezasının olduğu öğrenildi.