Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da Telefon Hırsızlığı: Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Avcılar'da bir şahıs, iş yerinin önündeki masada bulunan telefonu çalarak kaçtı. Polis ekiplerinin hızlı çalışması sonucu şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin daha önce hırsızlık suçlarından çok sayıda kaydı bulunduğu öğrenildi.

İstanbul Avcılar'da bir şüpheli, iş yerinin önünde masada bulunan telefonu çalarak uzaklaştı. Şikayet üzerine polisin yaptığı çalışma sonucu şüpheli yakalandı.

Olay, 21 Eylül Cumartesi günü Avcılar Ambarlı Mahallesi'nde yaşandı. İş yerinde çalışan Cem Efe Ertürk, dükkana gelen müşteriyle ilgilenmek için içeri girdi. Bu sırada telefonunu bahçedeki masanın üzerinde bıraktı. Dükkanın önünden geçen Fırat B. isimli şahıs, masanın üzerindeki telefonu gördü ve telefonu alarak olay yerinden uzaklaştı. Durumu fark eden çalışanlar polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüpheliyi tespit etti. Tespit edilen şüpheli Fırat B., bulunduğu adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli ifadesinde çaldığı telefonu bin 500 TL'ye bir telefoncuya sattığını itiraf etti. Bunun üzerine polis, telefon alım satımı yapan ve çalıntı telefonu satın alan S.B. isimli şahıs hakkında da 'suç eşyasının alınması'ndan işlem yaptı.

Öte yandan telefonu çalan Fırat B'nin hırsızlıktan birden çok suç kaydının olduğu ve kesinleşmiş 13 yıl 4 ay cezasının olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Hırsızlık istanbul Güvenlik Avcılar 3-sayfa Güncel Polis Suç

Erdoğan teğmenlerin 'Kılıçlı Yemin Töreni' ile ilgili konuştu: Burası kendini bilmezlerin at oynattığı bir meydan değil

"Burası kendini bilmezlerin at oynattığı bir meydan değil"

 Erdoğan merak edilen soruyu yanıtladı! AK Parti'de neler değişecek?

Merak edilen soruyu yanıtladı! AK Parti'de neler değişecek?

 Açılmasına karar verilen Cem Garipoğlu'nun mezarı görenleri şaşırtıyor

Açılmasına karar verilen Cem Garipoğlu'nun mezarı kafa karıştırdı
Zihinsel engelli çocuğa yaptıkları infial yaratmıştı! 2 personelin akıbeti belli oldu

7 yaşındaki çocuğa yaptıkları infial yaratmıştı! 2 personelin akıbeti belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ciritçi Abdullah öldü mü? Gönül Dağı Ciritçi dede ölüyor mu? Fenerbahçe Union SG maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Union SG geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi puan durumu ne 26 Eylül Perşembe? Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! FB Union SG golleri kim attı, maç anlatımı! Ajax Beşiktaş maçı ilk 11'i! Beşiktaş'ın Ajax maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB UEFA Avrupa Ligi maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? UEFA Avrupa Ligi Canlı izle! UEFA Avrupa ligi şifresiz izleme linki! Kör Nokta gerçek mi, yaşanmış hikaye mi? TRT Tabii Spor canlı izle! (FENERBAHÇE-USG) Tabii Spor ücretsiz donmadan HD canlı yayın linki Kör Nokta 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kör Nokta 3. bölüm fragmanı izleme linki var mı? 26-27 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });