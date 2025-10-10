İstanbul'da Tekstil Atölyesine Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 2 Şüpheli Aranıyor

İstanbul'un Esenler ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği tekstil atölyesine yönelik silahlı saldırıda aranan 2 şüpheliden biri, polislerin denetimleri sırasında yakalanarak tutuklandı.

Olay, 31 Temmuz 2024'te Esenler ilçesi Menderes Mahallesi 369. Sokak'taki bir tekstil atölyesinde meydana gelmişti. Motosikletli şüphelinin silahla vurduğu Metin D.'nin (41) hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından motosikletteki 2 şüphelinin saldırının ardından yaklaşık 20 kilometre kadar ilerlediklerini, silahı kullanan zanlının Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde araçtan inip yürüdüğünü ve taksiyle Bahçeşehir'e gittiğini tespit etti. Yunus polisleri, 7 Ekim'de Güngören'de yaptıkları denetimde şüphe üzerine Y.S.Z. (19) isimli şahsı durdurdu. Yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda şüphelinin tekstil atölyesine yönelik saldırıya ilişkin aranan 2 kişiden biri olduğu anlaşıldı. Saldırıda silahı kullandığı belirlenen Y.S.Z.'nin üst aramasında ise uyuşturucu bulundu. Güngören'deki polis merkezinden Asayiş Şube Müdürlüğü'ne sevk edilen şüphelinin saldırıyı alacak meselesi nedeniyle gerçekleştirdiği tespit edildi. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Y.S.Z. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

Olay anı kamerada

Öte yandan, saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletle iş yerinin önüne gelen 2 kasklı şüpheliden birinin içeri doğru ateş etmesi, mermilerin oturan Metin D.'ye isabet ettiği ve zanlıların kaçtığı anlar yer alıyor. - İSTANBUL