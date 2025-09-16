Haberler

İstanbul'da TEKNOFEST İçin Trafik Düzenlemeleri

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da yarın başlayacak olan havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak ve alternatif güzergahlar belirlendi. Festival 17-21 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek.

İstanbul'da yarın başlayacak ve 5 gün sürecek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı ve alternatif güzergahların oluşturulduğu açıklandı.

Atatürk Havalimanı'nda yarın başlayacak ve 5 gün sürecek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı ve alternatif güzergahlar belirlendiği ifade edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 17-21 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan "TEKNOFEST 2025" programı kapsamında kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar ise şu şekilde:

Kapanacak yollar (saat 07.00 - 22.00)

Bakırköy Mimar Basri Mete Sokağı ile Hanımeli Sokak Kavşağından Yeni Havaalanı Caddesine Çıkan Tali Yol

Atatürk Havalimanı Ana Kapı Kavşağından Ana Kapı İstikametine Giden Yollar

Yeni Havaalanı Caddesi Sahil İstikameti C Terminali ve Vip Ayrımları

Alternatif güzergahlar

Yeni Havaalanı Caddesi - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kanserle savaşan Gül Onat Duman son halini paylaştı

Kanserle savaşan usta oyuncu son halini paylaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Filenin Sultanları için şok sözler: Bakışları kötü ve vahşi

Filenin Sultanları için şok sözler: Bakışları kötü ve vahşi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.