İstanbul'da TEKNOFEST İçin Trafik Düzenlemeleri

İstanbul'da yarın başlayacak ve 5 gün sürecek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı ve alternatif güzergahların oluşturulduğu açıklandı.

Atatürk Havalimanı'nda yarın başlayacak ve 5 gün sürecek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı ve alternatif güzergahlar belirlendiği ifade edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 17-21 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan "TEKNOFEST 2025" programı kapsamında kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar ise şu şekilde:

Kapanacak yollar (saat 07.00 - 22.00)

Bakırköy Mimar Basri Mete Sokağı ile Hanımeli Sokak Kavşağından Yeni Havaalanı Caddesine Çıkan Tali Yol

Atatürk Havalimanı Ana Kapı Kavşağından Ana Kapı İstikametine Giden Yollar

Yeni Havaalanı Caddesi Sahil İstikameti C Terminali ve Vip Ayrımları

Alternatif güzergahlar

Yeni Havaalanı Caddesi - İSTANBUL