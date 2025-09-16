İstanbul'da TEKNOFEST İçin Trafik Düzenlemeleri
İstanbul'da yarın başlayacak olan havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak ve alternatif güzergahlar belirlendi. Festival 17-21 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek.
Atatürk Havalimanı'nda yarın başlayacak ve 5 gün sürecek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı ve alternatif güzergahlar belirlendiği ifade edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 17-21 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan "TEKNOFEST 2025" programı kapsamında kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar ise şu şekilde:
Kapanacak yollar (saat 07.00 - 22.00)
Bakırköy Mimar Basri Mete Sokağı ile Hanımeli Sokak Kavşağından Yeni Havaalanı Caddesine Çıkan Tali Yol
Atatürk Havalimanı Ana Kapı Kavşağından Ana Kapı İstikametine Giden Yollar
Yeni Havaalanı Caddesi Sahil İstikameti C Terminali ve Vip Ayrımları
Alternatif güzergahlar
Yeni Havaalanı Caddesi - İSTANBUL