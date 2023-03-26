İstanbul'da tekel bayii soygunu kamerada: Alarm çalınca apar topar kaçtılar

Kağıthane'de gece saatlerinde kepengini açtıkları bir tekel bayiine giren maskeli 2 hırsız, dakikalar içerisinde yaklaşık 60 bin lira değerinde sigara ve alkol çaldı. Hırsızlar alarmın devreye girmesiyle kaçarken, o anlar kameralara yansıdı.

Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'nde geçtiğimiz aylarda meydana gelen olayda, iki hırsız kepengini açtıkları tekel bayiine girdi. Alarmın kablosunu çıkarttıktan sonra dakikalar içerisinde bayiden yaklaşık 60 bin lira değerinde sigara ve alkol alan hırsızlar, alarmın devreye girip çalmasıyla birlikte apar topar kaçtı. Soygun anları ise kameralara yansıdı.

"50-60 bin tutarında bir zarar mevcut"

Olayla ilgili konuşan iş yeri çalışanı, "Saat gece 02.00 sıralarında dükkanı kapattık. Kapattıktan 15 dakika sonra iş yerinin sahibi bizi arayarak 'Dükkanda birileri var, oraya gidin. Ben polise haber verdim' dedi. Biz geldiğimizde hırsızların yüzlerinde maske, ellerinde eldiven vardı, yüzleri hiçbir şekilde görünmüyordu. 4-5 dakika içerisinde sigaraları ve alkollü içecekleri götürmüşler. 50-60 bin tutarında bir zarar mevcut. Daha sonra hırsızlar alarmı susturmak için dışarıda duran kabloyu çıkartıyorlar. İçerideki alarmı da susturmaya çalışmışlar ama oradaki alarmı bulamamışlar. Alarm aktif olunca panik haline girmişler. Alarm aktif olmasaydı dükkanı daha fazla zarara uğratırlardı. Ondan sonra dışarıda bir kişi siyah bir araba ile bekliyor. İçerideki diğer kişi sigara ve alkollü içecekleri alıyor, biri de kepengin önünde dışarıyı kolluyor, gelen giden var mı diye kontrol ediyor. Daha sonra içerdeki eşyaları siyah arabaya koyup kaçıyorlar" ifadelerini kullandı.

Polis hırsızları yakaladı

Olayın ardından alarmın çalması üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak içeride inceleme yaptı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, zanlıları kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. - İSTANBUL