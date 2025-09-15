Haberler

İstanbul'da Tek Teker Üstünde Tehlikeli Yolculuk Yapan 4 Motosiklet Sürücüsü Yakalandı

İstanbul'da Tek Teker Üstünde Tehlikeli Yolculuk Yapan 4 Motosiklet Sürücüsü Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da tek teker üstünde akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye atan dört motosiklet sürücüsü, polis tarafından yakalandı. Sürücülere toplamda 93 bin 525 TL idari para cezası kesildi.

İstanbul'da tek teker üstünde tehlikeli yolculuk yapan 4 motosiklet sürücüsü polis ekipleri tarafından yakalandı. Akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücülere 93 bin 525 bin TL idari para cezası uygulanırken, şahısların o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan tek teker üstünde yolculuk yapan motosiklet sürücülerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, 14 Ağustos, 11,12 ve 13 Eylül tarihleri arasında Eyüpsultan ile Kartal'da trafik akışının yoğun olduğu caddeler üzerinde motosiklet sürücülerinin akrobatik hareketler yaptığı tespit edildi. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren şahısların, plaka bilgilerinden kimlikleri belirlendi. Kimlikleri tespit edilen J.M. (27), M.Y.K. (21), M.A. (17), M.C.Ö. (33) isimli şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı.

Şahıslara yönelik Karayolları Trafik Kanunun, "sürücü belgesiz araç kullanmak, "akrobatik hareketler yaparak araç kullanmak", "saygısızca araç kullanmak", "kask kullanmamak", "abartı egzoz", "muayenesiz araç kullanmak", "ehliyeti yanında bulundurmamak", "ardı ardına şerit değiştirmek, makas" ve "yakın takip" maddelerinden toplam 93 bin 525 bin TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan, M.A. isimli şahsın sürücü belgesi süresiz olarak iptal edildi. Yakalanan J.M., MYK, M.C.Ö isimli şahıslar hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
CHP'den 'erteleme' kararına ilk yorum: Bu davaları açanlar üyemiz değil

CHP'den "erteleme" kararına ilk yorum
Kurultay davasının ertelenmesi sonrası Kılıçdaroğlu cephesinden ilk açıklama

Mahkemenin CHP kararının ardından sessizliğini bozdu
Çocuğunun yanında babaya bu yapılır mı? Herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketliyor

İnfial yaratan görüntü! Herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketliyor
İstanbul Boğazı'nın en pahalılarından Beyaz Köşk yeniden satışa çıktı

İstanbul Boğazı'nın en pahalılarından! Beyaz Köşk yeniden satışta
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyonlar Ligi yarın başlıyor! işte ilk hafta programı

Alarmları kurun! Büyük heyecan yarın akşam başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.