Haberler

Esenyurt'ta yaya yolunda hız yaparak, yayaları tehlikeye atan sürücü yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esenyurt'ta yaya geçidinde tehlikeli sürüş yaparken yakalanan 22 yaşındaki sürücü E.İ.'ye toplamda 13 bin 346 TL ceza kesildi ve ehliyetine iki ay süreyle el konuldu.

İstanbul Esenyurt'ta, yaya yolundan gidenlere aldırış etmeden hızlı giden ve hayatlarını tehlikeye atan sürücü yakalandı. Sürücüye toplamda 13 bin 346 TL ceza kesildi, iki ay ehliyetine el konuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt Tonguç Baba Caddesi üzerinde trafik kurallarını ihlal ederek, yaya geçidinde trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye yönelik çalışma başlattı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından plakası tespit edilen sürücünün kimliği belirlendi. E.İ, (22) isimli sürücü, ekipler tarafından bulunduğu adreste yakalanarak gözaltına alındı. Karakola götürülen şüpheli sürücüye, geçiş hakkı kurallarına uymamak, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak, trafik işaret ve levhalarına uymamak, dönüş kurallarına uymamak, araçların teknik şartlara uygun olmaması maddelerinden toplam 13 bin 346 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu, araç ise trafikten men edildi.

Konu ile ilgili E.İ. (22) isimli şahıs hakkında gerekli işlemlerin başlatılması için adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran heyeti, ABD ile müzakerelerin yapılacağı İslamabad'da

Müzakere masası tamamlanıyor! İran heyeti görüşmenin yapılacağı ülkede
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız

Trump masaya oturmadan gözdağı verdi! Anlaşma olmazsa...
Şampiyonlar Ligi'ni garantileyen ilk 4 takım belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ni garantileyen ilk 4 takım şimdiden belli oldu
İsrail, İspanya'yı Gazze Koordinasyon Merkezi'nden çıkardı! Netanyahu'dan tehdit gibi sözler

Netanyahu'dan NATO üyesi ülkeye tehdit gibi sözler

Bursa'da vahşet: Evinde boğazı kesilerek öldürüldü

Cuma namazından döndü, evinde korkunç manzarayla karşılaştı
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız

Trump masaya oturmadan gözdağı verdi! Anlaşma olmazsa...
Sami Uğurlu'dan Beşiktaşlı yıldıza övgü: Çok büyük oynadı

Beşiktaş'ın yıldızı için yaptığı itiraf bomba: Çok büyük oynadı

Avustralya'nın Arda Güler korkusu! Milli yıldızımızı bakın kime benzettiler

Arda Güler, o ülkeyi tir tir titretti: Sanki bir Maradona