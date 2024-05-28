Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da Tehlikeli Motosiklet Yolculuğu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da trafikte motosiklet ile tehlikeli yolculuk yapan şahıslar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Motosiklet sürücülerinin tek teker üzerinde tehlikeli hareketler yaparak trafikte ilerlediği görüldü.

İstanbul'da trafikte motosiklet ile tehlikeli yolculuk yapan şahıslar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde, motosiklet sürücülerinin akan trafikte tek teker ilerlediği ve trafiği tehlikeye soktuğu anlar diğer sürücülerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, motosiklet sürücülerinin tek teker üzerinde tehlikeli hareketler yaparak trafikte ilerlediği görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Motosiklet İstanbul Güvenlik İstanbul Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı

İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı

 Gümrük ekiplerinden Mersin'de tarihi yakalama! 1 milyar TL'lik kaçakçılık önlendi

Gümrük ekiplerinden Mersin'de tarihi yakalama! 1 milyar TL'lik kaçakçılık önlendi

 Deniz Akkaya'dan kızıyla ilgili ağızları açık bırakan sözler: Önce dövdü sonra balkona kilitledi

Deniz Akkaya'dan kızıyla ilgili ağızları açık bırakan sözler: Önce dövdü sonra balkona kilitledi

 Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde İstiklal Marşı'na saygısızlık yapan araştırma görevlisi açığa alındı

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde İstiklal Marşı'na saygısızlık yapan araştırma görevlisi açığa alındı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title