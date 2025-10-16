İstanbul'da Tefecilik ve Örgütlenme Suçuna Operasyon: 7 Gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'tefecilik' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Sezgin Baran Korkmaz'ın da bulunduğu 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 5'i yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe, Şaban Kayıkçı ve Alpan Keskin'in Ufuk Turizm İşletmeleri San. Tic. A.Ş.'yi acze düşmesinden yararlanarak 2019 yılı ve devamında yönetimlerinde olan şirketlere borçlandırdıkları tespit edildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin, Ufuk Turizm İşletmeleri San. Tic. A.Ş.'nin üst hakkını elinde bulundurduğu Bodrum Torba mevkiinde bulunan The Plaza Bodrum otelin de üst hakkını devraldıkları belirlendi. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'tefecilik', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından yürütülen soruşturma çerçevesinde şüphelilerden Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe ve Şaban Kayıkçı yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan Sezgin Baran Korkmaz ve Alpan Keskin hakkında da gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.