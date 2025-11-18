Haberler

İstanbul'da Tatilde Felakete Uğrayan Almanya'dan Gelen Aileyi Hastaneye Götüren Taksicinin Anıları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Fatih'te tatil için bulunan Böcek ailesi, konakladıkları otelde fenalaştı. Taksici Sercan Tanrıverdi, aileyi hastaneye götürdüğü sırada yaşananları anlattı. Aile, durumları kritik olmasına rağmen yardım istemişti.

İstanbul Fatih'te konakladıkları otelde fenalaşan Böcek ailesini hastaneye götüren taksici Sercan Tanrıverdi o anları anlattı. Tanrıverdi, "Hastaneye doğru giderken kız çocuğu sürekli kusuyordu. Poşet verdim, poşete kustu. Anne baygındı, kafasını sağ arka cama yaslamıştı. Yolun bir an önce bitmesini bekliyordu" dedi.

Almanya'dan tatil için İstanbul'a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti ile çocukları 6 yaşındaki Kadir ve 3 yaşındaki Masal'ın hayatını kaybetmişti. Türkiye'yi sarsan olayda aileyi hastaneye götüren taksici Sercan Tanrıverdi o anları anlattı.

"Hastaneye doğru giderken kız çocuğu sürekli kusuyordu. Poşet verdim, poşete kustu"

Fatih'te taksicilik yapan Sercan Tanrıverdi, "12 Kasım günü saat 11.20'de aile, Kadırga Limanı Parkı'nın önünde aracımın önüne atladı. Beni durdurup aracıma bindiler. En yakın hastaneye götürmemi istediler. Bezmialem Hastanesi'ne doğru yola çıktım, aileyi telaşlı gördüm. Babayla sohbet etmeye çalıştım. Neyiniz var diye sorduğumda yiyecek ve içecek yemiştik galiba bize dokundu diye cevap verdi. 'Lütfen en yakın hastaneye bizi götür' dedi. Hastaneye doğru giderken kız çocuğu sürekli kusuyordu. Poşet verdim, poşete kustu. Anne baygındı, kafasını sağ arka cama yaslamıştı. Yolun bir an önce bitmesini bekliyordu. Babayla sohbet ettiğimde, 'Ne zaman İstanbul'a gelsem başıma vukuat geliyor, geçen sene geldiğimde de motosiklet kazası geçirdim. Kolumu, bacağımı kırdım. Bu sefer de böyle talihsiz olay yaşadım' dedi. Ben normal taksi şoförüyüm, görevimi yaptım. Müşterileri aldım, en yakın hastaneye götürdüm. Bu konu hepimizi üzdü, acı bir haber. Ailesine de baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Küresel erişim sorunu! Çok sayıda siteye ve uygulamaya girilemiyor

Küresel erişim sorunu! Çok sayıda siteye ve uygulamaya girilemiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Survivor 2026 için büyük sürpriz! Acun Ilıcalı açıkladı: Cüneyt Arkın'ın oğlu kadroda

Survivor'a bomba isim! Efsane oyuncunun oğlu parkurlara geliyor
27 yıllık serüven bitti! Otomotiv devi efsane modelinin üretimini durdurdu

27 yıllık serüven bitti! Efsane modelin üretimi durduruldu
Avcılar bile şaşırdı! Kilosuna kimse inanamadı

Avcılar bile şaşırdı! Kilosuna kimse inanamadı
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk genç isme 'Güle güle' dedi

Çuvalla para verilen isme "Güle güle" dedi
Survivor 2026 için büyük sürpriz! Acun Ilıcalı açıkladı: Cüneyt Arkın'ın oğlu kadroda

Survivor'a bomba isim! Efsane oyuncunun oğlu parkurlara geliyor
Rafa Silva Beşiktaş'ı tamamen sildi

Beşiktaş'ı tamamen sildi
Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez karşılaştı

Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez bir araya geldi
Bahçeli'nin 'İmralı'ya kendim giderim' restine Bakan Tunç'tan ilk yorum

Bahçeli'nin "İmralı'ya kendim giderim" ifadesine kabineden ilk yorum
Yasak aşk cinayeti! İç çamaşırıyla kaçarken yakalayıp öldürdü

Evde uygunsuz halde bastı, iç çamaşırıyla kaçarken yakaladı
Böcek ailesini hastaneye götüren taksici konuştu: Kan kusuyorlardı

Böcek ailesi hastaneye böyle gitmiş: Kan kusuyorlardı
Bahçeli kürsüden İmralı ziyaretini sordu, salonda alkış koptu

Bahçeli kürsüden vekillere sordu, salon bir anda ayağa kalktı
Gelecek Partisi'nden istifa eden Doğan Demir CHP'ye katıldı! Rozetini Özel taktı

Gelecek Partisi'nden istifa eden milletvekili CHP saflarına geçti
İbrahim Tatlıses'in yılbaşı sahnesinden kazanacağı ücret ortaya çıktı

Yılbaşı sahnesinden kazanacağı ücret ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.