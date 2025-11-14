İstanbul'da Tatilci Ailenin Dramı: İki Çocuk ve Anne Hayatını Kaybetti

İstanbul Fatih'te bir otelde konaklayan aile, Ortaköy'de yedikleri midye sonrası rahatsızlanarak kaldırılmıştı. Böcek ailesinin 2 çocuğu dün hayatını kaybederken, hastanede yoğun bakımda tedavisine devam edilen anne Çiğdem Böcek bu sabah hayatını kaybetti.

Almanya'nın Hamburg kentinden İstanbul'a tatil için gelen Böcek ailesi, kaldıkları otelde gece saatlerinde fenalaştı. Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan dört kişilik aileden iki küçük çocuk dün hayatını kaybederken, yoğun bakımda tedavi gören anne Çiğdem Böcek de bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Olay, önceki gece saatlerinde Fatih'te bulunan bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, tatil için Almanya'dan İstanbul'a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti ile çocukları 6 yaşındaki Kadir ve 3 yaşındaki Masal, gece saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Anne ve çocukları hayatını kaybetti, baba entübe edildi

Mide bulantısı ve kusma şikayetleri ile ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan Böcek ailesinin 3 yaşındaki Masal ve 6 yaşındaki Kadir Böcek kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Yoğun bakımda tedavi gören Anne Çiğdem Böcek ise bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Baba Servet Böcek'in entübe edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili incelemeler sürüyor. - İSTANBUL