İstanbul'da Tatil İçin Gelen Aile Midye Zehirlenmesi Sonucu Hayatını Kaybetti

Almanya'dan İstanbul'a tatil için gelen ve Ortaköy'de yedikleri midye sonrasında zehirlenerek hayatını kaybeden aileden anne Çiğdem Böcek ve 2 çocuğun cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Cenazeleri teslim almaya gelen dede Mustafa Çelik, "Bir haftalığına tatile geldiler. Hastaneye gezerek geliyorlar ama daha sonra ölüyorlar. Bunun araştırılmasını istiyorum" dedi.

Almanya'dan İstanbul'a tatil için gelen ve Beşiktaş Ortaköy'de yemek yiyen Servet ve Çiğdem Böcek çifti ile çocukları 6 yaşındaki Kadir ile 3 yaşındaki Masal, Fatih'te kaldıkları otelde gece saatlerinde rahatsızlanmıştı. Fenalaşan aile bireyleri mide bulantısı ve kusma şikayetleri ile ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılmıştı. Anne Çiğdem Böcek ve çocuklar Kadir ile Masal, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiş, baba Servet Böcek ise entübe edilmişti. Ardından anne ve çocukları otopsi yapılmak üzere Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Aileleri tarafından teslim alınan cenazeler yarın öğlen namazına müteakip Afyon'un Bolvadin ilçesinde defnedilecek.

"Başkalarının canı da yanmasın"

Olayla ilgili konuşan Çiğdem Böcek'in babası Mustafa Çelik, "Bir haftalığına tatile geldiler. Hastaneye gezerek geliyorlar ama daha sonra ölüyorlar. Bunun araştırılmasını istiyorum. Bizim çocuklarımızdan başka bu lokantadan veya otelden yemek yiyen yok mu bilmiyorum. Hiç kimseden başka haber yok. Bununda araştırılmasını istiyorum. Biz Isparta'dan buraya geldik. 2 gündür yollarda ağlıyoruz. Başkalarının canı da yanmasın. Cenazeleri yarın Afyon Bolvadin'de defnedeceğiz. Babanın durumu kritik. 2 torunum ve bir kızım vefat etti" dedi. - İSTANBUL