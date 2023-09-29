İstanbul'da Tartıştığı Eski Kocasını Bıçakla Öldüren Kadın Tutuklandı
İstanbul Beşiktaş'ta yaşanan olayda, tartıştığı eski kocasını bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı. Zanlının adliyeye sevk edildiği belirtildi.
İstanbul'da tartıştığı eski kocasını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Beşiktaş Akat Mahallesi'nde Mustafa Çalpar (49), tartıştığı eski eşi Funda D. tarafından boğazından bıçaklandı.
Ağır yaralanan Çalpar hayatını kaybederken, olayın ardından kaçan şüpheli Funda D. (47) ise polis ekiplerince yakalandı.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Mustafa Çalpar ile Funda D'nin 22 yıl evli kaldıkları ve 2 yıl önce boşandıkları öğrenildi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa