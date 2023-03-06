İstanbul'da tarihi eser operasyonu: El yazması Kur'an-ı Kerim ele geçirildi

Fatih ve Ümraniye'de düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL - İstanbul'un Ümraniye ve Fatih ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, 17. yüzyıldan kalma olduğu değerlendirilen el yazması Kur'an-ı Kerim ile Osmanlı ve Geç Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Baskınlarda 2 tarihi eser kaçakçısı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri, yasa dışı yollardan temin ettikleri tarihi eserleri, yurt dışına çıkarma arayışında olan şüphelileri takibe aldı.

3 Mart'ta Fatih ve Ümraniye'de tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda, 17. yüzyıla ait olduğu belirtilen el yazması 1 Kuran-ı Kerim ile Geç Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen çeşitli boy ve ebatlarda 5 kılıç, 1 taşınmaz kapı kanadı parçası, 1 gerdanlık ucuna takılı halde 17 Geç Osmanlı dönemi sikkesi, bir II. Abdülhamid tuğralı madalyon, 1 III. Selim döneme ait olduğu tarihlendirilen gümüş sikke, kınına takılı vaziyette 17 kınıları sedef ve minai işlemeli Geç Dönem Osmanlı tarihli kılıçlar, Geç Osmanlı dönemine tarihlendirilen 7 hançer, sedef işlemeli 2 kale tüfeği, bir piştov tabanca, 1 sedef kakma tömbeki ve 10 Geç Osmanlı Dönemi ve Erken Cumhuriyet dönemine tarihlendirilen toplu tabanca olmak üzere toplamda 144 parça 17 ve 18'inci yüzyıla tarihlendirilen eser ele geçirildi.

Baskında 2 tarihi eser kaçakçısının yakalandığı bildirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan adli tahkikat başlatıldı.