İstanbul'da tarih eser kaçakçısı bekçilerin dikkati sayesinde yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da tarih eser kaçakçısı bekçilerin dikkati sayesinde yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

İstanbul'da tarih eser kaçakçısı bekçilerin dikkati sayesinde yakalandı Kağıthane'de üzerindeki para tarihi eser kaçakçısını ele verdi Kağıthane'de "Gece Kartalları" olarak bilinen bekçiler, şüphe üzerine durdurduğu ticari taksideki yolcunun üzerindeki paradan yola çıkarak tarihi eser...

İstanbul'da tarih eser kaçakçısı bekçilerin dikkati sayesinde yakalandı

Kağıthane'de üzerindeki para tarihi eser kaçakçısını ele verdi

İSTANBUL - Kağıthane'de "Gece Kartalları" olarak bilinen bekçiler, şüphe üzerine durdurduğu ticari taksideki yolcunun üzerindeki paradan yola çıkarak tarihi eser kaçakçılığını ortaya çıkardı. Yapılan üst aramasında tarihi sikkeler ve toplamda 116 bin 600 lira ele geçirilen şahıs, adliyeye sevk edildi.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Sadabad Polis Merkezine bağlı Gece Kartalları olarak bilinen bekçi ekipleri, geçtiğimiz hafta Çarşamba günü saat 01.30 sıralarında Merkez Mahallesi'nde bir sokakta devriye görevini yaptıkları esnada sırada şüphe üzerine 34 TJZ 54 plakalı ticari taksiyi durdurdu. Bekçiler ardından araç içerisindekilerin Genel Bilgi Tarama sorgusunu gerçekleştirdi.

Üzerindeki para tarihi eser kaçakçılığını ortaya çıkardı

Yapılan sorgulama sırasında araçta yolcu olarak bulunan Şemun G.'nin belinin ön kısmındaki kabarıklık olduğunu fark ederek araçtan indirip arama yaptı. Şahsın üzerinde siyah poşet içerisinde toplam 116 bin 600 lira para olduğu tespit edildi. Şahsa bu parayı nereden kazandığı sorulduğunda Şemun G., çelişkili cevaplar verince bekçiler detaylı arama yaptı. Yapılan aramada şahsın pantolonunun iç kısmına saklanmış 5 adet tarihi sikke ele geçirildi. Ekipler yaptıkları çalışmaların ardından paraya el koyan ekipler Şemun G.'yi gözaltına alarak emniyete götürdü. Şemun G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur - 3. Sayfa

Kağıthane İstanbul Tragger 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title