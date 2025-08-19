İstanbul'da Taksiyle Geldikleri Kafeye Kurşun Yağdırdılar

İstanbul Fatih'te taksiye müşteri gibi binen 2 şüpheli, geldikleri kafeye kurşun yağdırdı. Ardından taksi şoförünü de alıkoyarak olay yerinden kaçan saldırganlar, kısa süre sonra araçtan inerek yaya olarak izlerini kaybettirdi. Silahlı saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, sabah saat 09.00 sıralarında Fatih Koca Mustafapaşa Mahallesi Berber Şefik Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Aksaray'dan aldığı 2 yolcusuyla kafenin bulunduğu sokağa gelen taksi, bir süre sokakta tur attı. Daha sonra yüzünü maskeyle gizleyen şüphelilerden biri, kapalı olan kafeye taksinin camından silahla ateş açtı. Saldırının ardından şüpheliler, taksi şoförünü de yanlarına alarak olay yerinden uzaklaştı. Ancak bir süre sonra oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle aracı terk eden 2 kişi, yaya olarak uzaklaştı. Olayın ardından taksi şoförü, karakola giderek ifade verdi.

Saldırı anı kamerada

Silahlı saldırı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırganın taksinin arka camından ateş açtığı, çevredeki vatandaşların ise panikle kaçıştığı anlar yer aldı.

Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. - İSTANBUL