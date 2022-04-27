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İstanbul'da taksicilere ceza yağdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İstanbul'da taksicilere ceza yağdı

Fatih'te sivil trafik polislerinin gerçekleştirdiği denetimde taksicilere ceza yağdı.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Fatih'te sivil trafik polislerinin gerçekleştirdiği denetimde taksicilere ceza yağdı. İstanbul Havalimanı'na turist götürürken taksimetre açmayan bir sürücü de unuttuğunu söyleyerek cezadan kaçmaya çalıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri taksiler üzerindeki denetimlerini sürdürdü. Aksaray Metro İstasyonu önünde denetim yapan sivil ekipler, kurallara uymayan taksicileri tespit etti. Denetimde emniyet kemeri takmayan 6 sürücüye 196 TL, seyir halinde cep telefonu kullanan bir sürücüye 427 TL ve taksimetre açmayan 1 sürücüye 888 TL para cezası kesildi. Cezai işlem uygulanan taksi sürücüleri kendilerini türlü bahanelerle savundu.

"Hak ettiğimiz bir ceza"

Emniyet kemeri takmayı unuttuğunu söyleyen Ahmet Karabaşoğlu, "Öyle kasıtlı bir durum yok. Arabadan inmiştim. Geri takmayı unuttum. Hak ettiğimiz bir ceza. Kabullenmek lazım. Müşterilere daha nazik, daha kibar davranmak lazım. Biz, bundan ekmek yiyoruz. Denetimler biraz daha sıklaştırıldığında bu iş düzene girer" dedi.

"Taksimetreyi açmayı unutmuşum"

Taksimetre açmayan taksi sürücüsü Eyüp Haliloğlu, "Taksimetreyi açmayı unutmuşum. Pazarlık yok. Kesinlikle olmadı. Müşteriye sorabilirsiniz. Yabancı zaten. Kumkapı'dan duraktan aldım. Unutmuşum taksimetreyi. 300 lira civarında yazıyor zaten" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Havalimanı, Türk Lirası, turist, Fatih, 3. Sayfa, Haberler

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