Üye Girişi
Haberler
Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir

Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike
Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez

Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu

Bir gün önce taşındıkları eve gelen genç kız dehşeti yaşadı
Gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ilk isteği belli oldu

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ilk isteği belli oldu

İstanbul'da Taksici Cinsel Saldırı Suçlamasıyla Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da bir taksici, müşterilerini savunmasız hale getirerek cinsel taciz ve video çekimi iddialarıyla tutuklandı. Şüpheli Bayram N., nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.

İstanbul'da bir kadının görüntüsünü çekerek kıskandırmak isteği eşine gönderdiği iddia edilen taksici sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, müşterilerini kendini savunamayacak hale getirerek taciz ettiği ve video çektiği iddia edilen şüpheli taksi sürücü Bayram N. bulunduğu adreste yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüpheli Bayram N., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada Savcılığa ifade veren şüpheli, daha sonra 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılmıştı. Taksici sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

CHP'li vekilleri gören Sırrı Süreyya Önder'in zor anları
img

En yakın arkadaşı Kerimcan Durmaz'ın son durumunu anlattı
img

Hurdasını getiren bu 12 araç modelini vergisiz satın alabilecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halil Ergün, Bedia Ener'in cenazesine gitmeyen Yaprak Dökümü oyuncularına sitem etti

Halil Ergün'den cenazeye gitmeyen Yaprak Dökümü oyuncularına sitem!
Nuri Şahin'e bir darbe daha: Borussia Dortmund, Holstein Kiel'e 4-2 mağlup oldu

Nuri Şahin'e bir darbe daha
Bakan Işıkhan'dan yüz binlerin beklediği 'kademeli emeklilik' ile ilgili açıklama

Kademeli Emeklilik geliyor mu? Bakan Işıkhan açıkladı!
Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası

Menzil Cemaati'nde büyük kavga! Taşlar sopalar havada uçuştu
En yakın arkadaşı Kerimcan Durmaz'ın son durumunu gözyaşları içinde anlattı

En yakın arkadaşı Kerimcan Durmaz'ın son durumunu anlattı
Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin

Bakanlık uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin

Son Dakika Haberleri

Nottingham Forest Liverpool CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Nottingham Forest Liverpool maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Atalanta Juventus CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Atalanta Juventus maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Chelsea Bournemouth CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Chelsea Bournemouth maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Brentford Manchester City CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Brentford Manchester City maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 5. sınıf karne görüşleri 2025! 4. sınıf karne görüşleri 2025! 3. sınıf karne görüşleri 2025! 2. sınıf karne görüşleri 2025! 1. sınıf karne görüşleri 2025! Öğretmen karne görüşleri 2025! TÜM SINIFLAR için Öğretmen karne görüşü 1. 2. 3. 4. 5. sınıf, ortaokul öğretmen karne notu görüşleri, yazıları
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.