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İstanbul'da Taksi Şoförü, Polisle Kovalamaca Sonrası Şüpheliyi Yakaladı

İstanbul'da Taksi Şoförü, Polisle Kovalamaca Sonrası Şüpheliyi Yakaladı
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Beylikdüzü'nde motosikletli bir şüpheli, polisin dur ihtarına uymayarak kaçarken, taksi şoförü tarafından yakalandı. Şüphelinin üzerinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundu.

İstanbul Beylikdüzü'nde polis ekiplerinin havaya ateş etmesine rağmen dur ihtarına uymayan şüpheli şahsı, ticari taksi şoförü yakaladı. Yaşanan anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedilirken taksi şoförü, "Vatandaşlık görevimi yerine getirdim" dedi.

Olay, Beylikdüzü'nde bugün öğlen saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre motosikletli polis ekipleri şüpheli bir motosiklet sürücüsünü durdurmak istedi. Şahıs, polise yakalanacağını anlayınca motosikleti ile kaçarken yere düştü. Motorunu bırakıp yaya olarak kaçmaya devam eden şüpheliyi durdurmak isteyen polis havaya ateş etti. Uyarılara aldırış etmeyen şüpheli, taksi şoförü tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Yaşanan anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, üzerinden yüklü miktarda uyuşturucu madde çıktığı öğrenildi.

"Vatandaşlık görevimi yerine getirdim"

Olaya ilişkin konuşan taksi şoförü, Bilal Bozkuş, "Olay şu şekilde oldu, aracımda müşteri vardı. Müşteriyi gideceği konuma götüreceğim esnada karşı şeritte Yunus polislerin bir motorcuyu kovaladığını gördüm. Motorcuya dur ihtarında bulunduklarını gördüm. O esnada motorcu dengesini kaybederek yere düştü. Yere düşmesine rağmen polislerin motordan inip dur ihtarında bulunmalarına rağmen motorcu yaya bir şekilde kaçmaya devam etti. Polisler, şahıs dursun diye peş peşe havaya ateş etti. O sırada motorcu benim yanımdan geçiyordu. Bende o esnada aracımdan inerek şahsı buradaki bir kişinin yardımıyla yakalayıp etkisiz hale getirdikten sonra polislere teslim ettim. Korkmadım. Son zamanlarda motorcuların esnaf ya da dükkanları kurşunladıkları aklıma geldi. Onlardan biri olabileceğini düşündüğüm için kovaladım. Direkt yere yatırdık. Araçta müşterilerde vardı. Ben şahsı polislere bıraktığım gibi aracıma binerek devam ettim. Vatandaşlık görevimi yerine getirdim" dedi.

Olay anı kamerada

Yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde adam kaçması polisin havaya ateş etmesi ve taksi şoförü ve yanındaki kişi tarafından yakalanması yer aldı. Öte yandan yaşanan kovalamaca anında taksiciler arasında konuşmalarda taksiciler arasındaki uygulamaya da yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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