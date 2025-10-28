Haberler

İstanbul'da Tacizci Mahalleli Tarafından Yakalandı

İstanbul'da Tacizci Mahalleli Tarafından Yakalandı
Güncelleme:
Esenyurt'ta, iki kız çocuğunu takip eden ve tacizde bulunan şahıs mahalleli tarafından yakalandı ve dövüldü. Olay anı kameraya yansıdı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir şahıs, iddiaya göre iki kız çocuğunu uzun süre takip ederek fiziki tacizde bulundu. Durumu fark eden mahalleli ise şahsı yakalayarak döverken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt ilçesi Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre çok sayıda suç kaydı bulunan bir şahıs, sokaktaki iki kız çocuğunu takip etmeye başladı. Bir süre sonra yanlarına yaklaşan adam sözlü ve fiziki tacizde bulunmaya çalıştı. Durumu fark eden mahalleli, şahsı yakalayarak uzun süre döverken, ardından polise teslim edildi. Yaşanan o anlar ise çevredeki başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
