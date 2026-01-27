Haberler

İstanbul'da Özbekistan uyruklu kadın cinayetinin 3 şüphelisi adliyeye sevk edildi

İstanbul Şişli'de çöp konteynerinde uzuvları kesilmiş halde bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova cinayetinde 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili detaylar ve şüphelilerin durumu sorgulanıyor.

İstanbul Şişli'de çöp konteynerinde uzuvları kesilmiş halde bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova cinayetine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.

24 Ocak günü akşam saatlerinde Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta meydana gelen olayda bir çöp konteynerinde çarşafa sarılı halde ceset bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri cesedin başı ve bacaklarının kesildiği tespit etmiş; cesedin 37 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'a ait olduğu belirlenmişti. Soruşturma kapsamında Khokimova'nın Ümraniye'de bir evde öldürüldüğü, ardından cesedinin taksiyle Şişli'ye götürüldüğü anlaşılmıştı, çalışmalar doğrultusunda Khokimova'nın sevgilisi olduğu iddia edilen Özbekistan uyruklu D.A.U.T.'nin (31) cinayeti işlediği; G.A.K.'nın (29) ise yardım ettiği belirlenmiş, yurt dışına kaçmak isteyen D.A.U.T. ve G.A.K. gözaltına alınmış, cesede ait diğer parçalar aynı bölgede farklı çöp konteynerlerinde bulunmuş, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen E.K. isimli bir kişi daha gözaltına alınmıştı.

3 şüpheli adliyeye sevk edildi

3 şüphelinin Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Zanlılar, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki ifade işlemlerine başlanacağı öğrenildi. - İSTANBUL

