İstanbul'da Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'da yaşanan kavgalar kameraya yansıdı

Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'da yaşanan kavgaların güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. İki ayrı olayda komşular arasında çıkan tartışmalar kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Polis ekipleri müdahale ederek olayları sonlandırdı.

İSTANBUL Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'da yaşanan kavgalar kameraya yansıdı.

Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde park meselesi nedeniyle komşular arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Sokak ortasında tekme, tokat birbirlerine saldıran komşuları kimse ayıramadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Komşuların park kavgası polisin müdahalesiyle sonlandırılırken, taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.

ARACIN AYNASINI YUMRUKLAYARAK KIRDI

Yine, aynı mahallede dün gündüz saatlerinde Mustafa Kemal Caddesi'nde seyir halindeki iki sürücü arasında iddiaya göre, yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. Araçlarını durduran iki sürücü, aşağı inerek tartışmaya devam etti. Çevredekiler, araya girerek tartışmayı sonlandırmak istedi. Bu sırada sürücülerden biri tartıştığı sürücüye saldırdı. Bununla da yetinmeyen sürücü, tartıştığı sürücüye ait aracın aynasını yumruklayarak kırdı.

YOL ORTASINDA KAVGA

Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde ise, önceki gün akşam saatlerinde yol verme nedeniyle kavga çıktı. Kavga, çarşı ve mahalle bekçilerinin müdahalesiyle sonlandırıldı. Yeni Mahalle'de ise, dün akşam saatlerinde minibüs şoförü ile motokurye arasında kavga yaşandı. Çevredekiler araya girerek kavgaya ayırırken, motokuryenin elinde silah olduğu ve bir kişinin kuryeyi olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı.