Haberler

İstanbul'da Suç Örgütüne Operasyon: 16 Şüpheli Gözaltında

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, çeşitli suçlar işleyen bir suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda biri 18 yaşından küçük 16 şüpheliyi gözaltına aldı. İstanbul, Edirne ve Mardin'de gerçekleştirilen operasyonda ruhsatsız silahlar da ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kurdukları suç örgütüyle 'kasten öldürme', 'yağma/gasp', 'mala zarar verme', 'tehdit' gibi eylemlerde bulundukları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli Edirne ve Mardin'de düzenlenen operasyonda biri 18 yaşından küçük 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul genelinde Şişli, Beyoğlu, Fatih, Ataşehir, Kadıköy, Sultangazi, Esenyurt, Arnavutköy ve Eyüpsultan ilçeleri ile Tekirdağ genelinde 'kasten öldürme', 'yağma/gasp', 'mala zarar verme', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'tehdit' suçlarından toplamda 32 olayın meydana geldiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında olaylara karıştığı tespit edilen şüphelilere yönelik geçmiş tarihlerde yapılan operasyonlar sonucu 71 şüpheli yakalanırken, bunlardan 48'i tutuklandı. Soruşturma çerçevesinde bugün ise İstanbul merkezli olarak Edirne ve Mardin'de 25 şüpheliye yönelik 35 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda biri 18 yaşından küçük 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 3 adet ruhsatsız tabanca ve 138 adet fişek ele geçirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama

AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kenya'da Eski Başbakan Raila Odinga'nın cenaze töreninde katliam! Can kayıpları var

Eski başbakanın cenaze töreninde katliam! Çok sayıda ölü var
Herkesin doğmak istediği köy! Takımları Şampiyon Ligi'nde oynayacak

Herkesin doğmak istediği köy! Takımları Şampiyon Ligi'nde oynayacak
Zehra Güneş'in kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğrafla olay yarattı

Kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğraf olay yarattı
Arda Güler'e servet değerinde hediye elektrikli araba

Arda'nın yeni oyuncağı! Hediye edilen arabanın değeri dudak uçuklattı
Kenya'da Eski Başbakan Raila Odinga'nın cenaze töreninde katliam! Can kayıpları var

Eski başbakanın cenaze töreninde katliam! Çok sayıda ölü var
Genç hemşire ne kadar maaş aldığını paylaştı, emekliler yorum bombardımanına tuttu

Aldığı maaşı paylaştı, emekliler yorum bombardımanına tuttu
İsrail'den Lübnan'da 5 şehre hava saldırısı

İsrail bu sefer o ülkeyi vurdu! Gelen görüntüler korkunç
Fener'den giden gidene! Sadettin Saran 4 isme daha 'Güle güle' dedi

4 isme daha "Güle güle" dedi
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
Kokarca böceği tespit edilen 95 tır İstanbul'a sokulmuyor

Kokarca böceği tespit edilen 95 tır İstanbul'a sokulmuyor
Dün anne olan İrem Helvacıoğlu kızına verdiği ismi açıkladı

Ünlü oyuncu anne oldu! Kızına verdiği isim çok konuşulacak
Yeni yaşını kutlayan Emel Müftüoğlu'ndan şaşırtan çıkış

Yeni yaşını kutlayan Emel Müftüoğlu'ndan şaşırtan çıkış
İnfaz sayısı korkunç boyutta! BM'ye 'Bu ülkeyi durdurun' çağrısı

İnfaz sayısı korkunç boyutta! BM'ye "Bu ülkeyi durdurun" çağrısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.