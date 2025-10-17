İstanbul'da Suç Örgütüne Operasyon: 16 Şüpheli Gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kurdukları suç örgütüyle 'kasten öldürme', 'yağma/gasp', 'mala zarar verme', 'tehdit' gibi eylemlerde bulundukları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli Edirne ve Mardin'de düzenlenen operasyonda biri 18 yaşından küçük 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul genelinde Şişli, Beyoğlu, Fatih, Ataşehir, Kadıköy, Sultangazi, Esenyurt, Arnavutköy ve Eyüpsultan ilçeleri ile Tekirdağ genelinde 'kasten öldürme', 'yağma/gasp', 'mala zarar verme', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'tehdit' suçlarından toplamda 32 olayın meydana geldiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında olaylara karıştığı tespit edilen şüphelilere yönelik geçmiş tarihlerde yapılan operasyonlar sonucu 71 şüpheli yakalanırken, bunlardan 48'i tutuklandı. Soruşturma çerçevesinde bugün ise İstanbul merkezli olarak Edirne ve Mardin'de 25 şüpheliye yönelik 35 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda biri 18 yaşından küçük 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 3 adet ruhsatsız tabanca ve 138 adet fişek ele geçirildi. - İSTANBUL