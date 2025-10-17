Haberler

İstanbul'da Suç Örgütü Operasyonu: 33 Kişi Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Dağ Grup şirketinin suç örgütü faaliyeti gösterdiği ve 1.3 milyar lira suç geliri elde ettiği iddiasıyla 48 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 33'ü tutuklandı, 15'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Dağ Grup şirketi altında suç örgütü faaliyeti göstererek 1 milyar 300 milyon liradan fazla suç geliri elde ettikleri ve gelirleri çeşitli yöntemlerle akladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 48 kişiden 33'ü tutuklandı, 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından Laleli'de bulunan Dağ Grup çatısı altında şirket ve şahıslara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Soruşturma kapsamında 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı ve şüphelilerin banka hesapları ile kripto varlıklarına el konulmuştu. Şüphelilerin 47 milyar liradan fazla işlem hacmi neticesinde alınan komisyonlardan toplamda 1 milyar 300 milyon liradan fazla suç geliri elde ettikleri, elde edilen paraların şirketlere aktarılması noktasında fatura düzenleme, yasal defterlere kayıt gibi yollarla ticari bir faaliyet kapsamında elde edildiği izlenimi verilmeye çalışıldığı, sisteme sokulan söz konusu suç gelirlerinin ise çeşitli yöntemlerle aklandığı iddia edilmişti.

Operasyon çerçevesinde hakkında gözaltı kararı verilen 60 kişiden, 48'i gözaltına alınmıştı. Emniyette sorguları tamamlanan 48 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan 48 şüpheliden 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 33 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Test sonuçları belli oldu! 8 ünlüde yasaklı madde tespit edildi

Sonuçlar belli oldu! İşte testleri pozitif çıkan ünlüler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Çok zengin olduğunu böyle kanıtladı, aracı mazotla yıkadı

Gencin "Ben çok zenginim" demek için yaptığına bakın
İYİ Partili Türkeş, Kurtulmuş'un Kürtçe konuşmasına tahammül edemedi! Yaptığı çağrı skandal

Kurtulmuş'un Kürtçe konuşmasına tahammül edemedi!
Kız kardeşinin üzerine kaynar su dökmüştü! Türkiye'nin konuştuğu olayda anneden sürpriz hamle

Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili anneden sürpriz hamle
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Rakam inanılmaz! 1 kilogram altının bir aylık kazandırdığı paraya bakın

1 kilogram altının bir aylık kazandırdığı paraya bakın
Midesinden çıkanlar yok artık dedirtti

Midesinden çıkanlar yok artık dedirtti
Ölü ineği aracına bağlayıp kilometrelerce sürükledi

Biz izlemeye dayanamadık! Vicdanları kanatan görüntüler
Abdullah Öcalan 'umut hakkı' talep etti: Devlet adım atmalı

Öcalan "umut hakkı" istedi
Siyasi partileri ziyaret eden Yasemin Minguzzi DEM Parti'yi es geçti

Ahmet Minguzzi'nin annesi TBMM'de! Es geçtiği tek parti var
Kanında uyuşturucu çıkmayan Engin Polat'tan ilginç açıklama

Kanında uyuşturucu çıkmadı ama yine de mutlu değil
Darbedilen lise öğrencisinin annesinden şok eden iddia: Bıçaklamakla tehdit etti

Darbedilen lise öğrencisinin annesinden şok eden iddia
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.